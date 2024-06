Lilien im Trainingslager angekommen

Der SV Darmstadt 98 ist in sein erstes Trainingslager gestartet. Das Team kam am Montagmittag in Lautenbach im Schwarzwald an, wo es sich bis Freitag auf die kommende Saison vorbereitet. Beim Aufenthalt im Hotel Sonnenhof soll es einen Mix aus Lauf- und Fußball-Einheiten geben, wie der Verein vorab mitgeteilt hatte. Die Lilien hatten sich bereits 2018 in Lautenbach vorbereitet. In diesem Jahr steht noch ein weiteres Trainingslager auf dem Programm - im Juli geht es nach Herxheim.