Darmstadt 98 hat den nächsten Heimsieg gefeiert und den Klassenerhalt in der zweiten Liga damit nahezu sicher. Nach einem frühen Führungstor überschlugen sich in der Schlussphase noch mal die Ereignisse.

Veröffentlicht am 20.04.25 um 15:26 Uhr

Erfolg für den SV Darmstadt 98: Die Südhessen gewannen am Sonntag mit 3:1 (1:0) gegen Hannover 96. Für Darmstadt waren Fraser Hornby (1./90.+2 Minute) und Killian Corredor (83.) erfolgreich, für Hannover traf Andreas Voglsammer (82.).

SVD-Trainer Florian Kohfeldt wechselte im Vergleich zum 1:1 bei Hertha BSC ein Mal: Hornby ersetzte den gesperrten Philipp Förster. Und der Schotte brauchte nur 30 Sekunden, um sich und die Lilien auf die Anzeigetafel zu bringen. Ein Konter brachte Isac Lidberg in eine gute Position, der Corredor bediente. Der Franzose legte per Hacke auf Hornby ab, der überlegt zum frühen 1:0 abschloss.

Lilien versuchen es aus allen Lagen

Dass die Darmstädter sich viel vorgenommen hatten, zeigte sich auch in der Folgezeit. Sie agierten sehr zielstrebig, fackelten nicht lange und versuchten es aus allen Lagen - allen voran Hornby suchte ein ums andere Mal den schnellen Abschluss. Die beste Gelegenheit, auf 2:0 zu stellen, ergab sich direkt in der 2. Minute, als Ron-Rober Zieler im 96-Tor eine Direktabnahme von Corredor entschärfen konnte.

Mitte der ersten Halbzeit berappelten sich die Gäste allmählich und nahmen auch am Spiel teil, während sich die Lilien immer weiter hinten reindrängen ließen. Der erste echte Warnschuss war eine abgerutschte Flanke von Bartlomiej Wdowik, die über Marcel Schuhen hinweg an die Latte klatschte (30.). Sechs Minuten später verfehlte Nicolo Tresoldi aus der Distanz das Tor knapp. Die Lilien konnten schließlich froh sein, die frühe Führung mit in die Pause nehmen zu können.

Boetius verpasst das zweite Tor

Hannover wollte den Schwung mit in den zweiten Durchgang nehmen, dieses Mal waren die Darmstädter aber besser vorbereitet und hielten die Niedersachsen vom eigenen Tor weg. Zudem hatte Jean-Paul Boetius die große Chance, die Führung auszubauen: Nach Vorlage von Corredor stand er frei vor dem Tor, Zieler warf sich allerdings noch erfolgreich in seinen Schuss (56.).

Danach verflachte die Partie immer weiter, Spielfluss und gute Chancen waren lange Mangelware. Zum Schluss überschlugen sich aber noch mal die Ereignisse. Zunächst kombinierte sich Hannover durch die ansonsten sichere Lilien-Abwehr - Voglsammer blieb vor Schuhen cool und erzielt den 1:1-Ausgleich (82.).

Corredor köpft Marseiler-Flanke ein

Ein Schock für die Lilien? Von wegen! Der eingewechselte Luca Marseiler flankte im Gegenzug auf Corredor, der einköpfte und die Hausherren damit direkt wieder in Führung brachte (83.). Mit einem verwandelten Foulelfmeter machte Hornby schließlich seinen Doppelpack und den vierten SVD-Heimsieg in Folge klar (90.+2).

Durch den Sieg haben die Lilien nun 38 Punkte auf dem Konto. Vier Spieltage vor Schluss ist der Klassenerhalt damit nahezu sicher, denn der Vorsprung auf den Relegationsplatz, den aktuell Preußen Münster belegt, beträgt zehn Punkte. Der Verein kann also für eine weitere Saison in der zweiten Liga planen.