Während der SV Darmstadt 98 im Tabellenkeller schon sehr deutlich Licht am Ende des Tunnels sieht, braucht der Gegner am Ostersonntag, Hannover 96, dringend Punkte im Kampf um den Aufstieg. Nur ein Team kann dabei dem eigenen Ziel einen Schritt näher kommen.

Dass in einem Fußball-Spiel nicht beide Teams drei Punkte bekommen können, ist so einfach wie selbstverständlich. Dass beide Teams gerne diese drei Punkte hätten, auch. Für das Duell zwischen dem SV Darmstadt 98 und Hannover 96 am Ostersonntag (13.30 Uhr) am Böllenfalltor bedeutet das im Umkehrschuss aber auch: Entweder nutzt die eine Elf ihre erste Chance - oder die andere nutzt ihre eigene letzte Chance. Beides geht jedoch nicht.

Zuerst zum Team mit der ersten Chance, den Lilien. Die befinden sich offiziell immer noch im Abstiegskampf. Das aber auch nur noch so halb. Sieben Punkte trennen die Südhessen weiterhin vom Relegationsrang, auf dem sich derzeit Preußen Münster befindet. Und das bei nur noch fünf zu absolvierenden Partien. Eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, dennoch hat SV98-Coach Florian Kohfeldt freilich nicht Unrecht, wenn er betont: "Wir müssen weiterhin wachsam sein und brauchen noch Punkte."

Hannover kämpft um letzte Aufstiegs-Chance

Noch ein Sieg und der Klassenerhalt ist eingetütet - so dürfte die Rechnung aus südhessischer Sicht aussehen. Die erste Chance auf diesen letzten nötigen Erfolg für den Klassenerhalt ist nun das Duell mit dem Team von Trainer André Breitenreiter aus Hannover. Dabei geht es für eben jene Hannoveraner möglicherweise schon um den letzten (Aufstiegs-)Strohhalm.

Das weiß auch Lilien-Coach Kohfeldt, der neben der Lebensversicherung Isac Lidberg auch wieder auf den zuvor verletzten Stürmer Fraser Hornby bauen kann. 96 hätte zwar die vergangen beiden Spiele verloren, "trotzdem sind sie immer noch im Aufstiegsrennen und nur vier Punkte hinter dem Relegationsplatz", berichtete der Darmstädter Trainer. Daher kämen die Niedersachsen mit "dem Thema 'letzte Chance' nach Darmstadt", so Kohfeldt. Eben: erste Chance im Kampf um den Klassenerhalt gegen letzte Chance im Kampf um den Aufstieg. Genug Spannung ist also vorhanden.

Lilien mittlerweile eine Heimmacht

Trotz der unterschiedlichen Voraussetzungen und Tabellensituationen sprechen aber gleich mehrere Faktoren für die Lilien. Zum einen haben sich die 98er generell in ihren Spielen stabilisiert, zum anderen sind die Südhessen in der jüngeren Vergangenheit zu einer echten Heimmacht geworden. Sowohl gegen Schalke (2:0), als auch gegen den KSC (3:0) und Fürth (1:0) gab es in den vergangenen drei Partien Erfolge zu Null am heimischen Böllenfalltor.

Kein Wunder, dass Kohfeldt daher auch am Osterfest auf die Festung Bölle baut. "Wir haben es über die gesamte Saison geschafft, zuhause ein sehr gutes Gefühl zu entwickeln. Das ist durch die letzten drei Zu-Null-Heimsiege stark zum Ausdruck gekommen", betonte der Lilien-Coach. Seine Mannschaft fühle sich einfach wohl vor heimischer Kulisse, sagte der 42-Jährige. "Wir freuen uns darauf, wieder zuhause zu spielen." Bei dieser Statistik ist das nur all zu verständlich.

So könnte Darmstadt gegen Hannover spielen: