DFL terminiert weitere Lilien-Partien

Die Fans des SV Darmstadt 98 dürfen sich auf eine stimmungsvolle Auswärtsfahrt in Richtung Gelsenkirchen freuen. Wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Donnerstag mitteilte, steigt das südhessische Gastspiel im Ruhrpott am 6. Zweitliga-Spieltag an einem Freitagabend (20. September, 18.30 Uhr). Die weiteren neuen Terminierungen: Am 25. August (Sonntag, 13.30 Uhr) empfangen die Lilien den 1. FC Nürnberg. Am 31. August (Samstag, 13 Uhr) steht die Partie in Elversberg auf dem Programm. Die beiden Heimspiele gegen Braunschweig (14. September) und gegen Magdeburg (28. September) fallen beide auf einen Samstag.