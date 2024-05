Der Lilien-Nachwuchs jubelt künftig in der Hessenliga.

Darmstadt schickt U23 in die Hessenliga

Der SV Darmstadt 98 wird in der kommenden Saison mit einer zweiten Mannschaft in der Hessenliga antreten. Einem entsprechenden Antrag der Lilien gab der Hessische Fußball-Verband nun statt.

"Wir begrüßen die Entscheidung des HFV und freuen uns, dass unser ausgearbeitetes Konzept auf Zustimmung gestoßen ist", sagte SV98-Präsidiumsmitglied Uwe Kuhl, der für das Nachwuchsleistungszentrum (NLZ) verantwortlich zeichnet. "Mit dem nun feststehenden Bescheid können wir die Planungen für unser Top-Talente-Team konkretisieren."

Die Eintracht hat's vorgemacht

Beim HFV spricht man zwar von einer U23 statt einem Top-Talente-Team, erfreut ist man von der Entwicklung aber auch beim Verband. "Wie im Falle von Eintracht Frankfurt vor zwei Jahren bereits praktiziert, unterstützt der HFV-Ausschuss für Spielbetrieb und Fußballentwicklung diesen Schritt. Damit soll jungen Talenten Wettkampfpraxis auf höchstmöglichem Niveau ermöglicht werden", wird Verbandsfußballwart und Hessenliga-Spielleiter Robert Neubauer auf der Verbandsseite zitiert .

Die Eintracht hatte vor zwei Jahren eine U21 in die Hessenliga geschickt, die umgehend in die Regionalliga aufgestiegen war. Der Plan der Lilien dürfte ein ähnlicher sein. Das Hessenliga-Team der Südhessen soll aus den besten Spielern der U19, der U17 sowie "Übergangsspielern" bestehen.

Unklarheit über Ligagröße

Unklar ist noch, ob die Hessenliga generell um ein Team auf 19 aufgestockt wird, oder ob es in der kommenden Saison einen zusätzlichen Absteiger gibt, um wieder auf die ursprüngliche Größe zu schrumpfen. Der Verband war am Montagabend für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.