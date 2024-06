Der SV Darmstadt 98 hat Innenverteidiger Aleksandar Vukotic von Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden abgeworben. Pikant: Lilien-Sportdirektor Paul Fernie hatte den Abwehrhünen erst vergangenes Jahr zum SVWW gelotst.

Der SV Darmstadt 98 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie der Zweitligist am Freitag mitteilte, schließt sich Aleksandar Vukotic den Lilien pünktlich zum Trainingsstart am Samstag an.

Ein Transfer mit Geschmäckle

Weit hat es der 28 Jahre alte Serbe nicht. Vukotic wechselt von Absteiger SV Wehen Wiesbaden nach Darmstadt. Über die Vertrags- und Ablösemodalitäten schwiegen sich die Lilien aus. Beim SVWW hatte der 2,01-Meter-Hüne noch einen Vertrag bis 2025, machte allerdings von einer Ausstiegsoption Gebrauch.

Der Transfer hat durchaus ein Geschmäckle. Immerhin hatte Lilien-Sportdirektor Paul Fernie den Verteidiger erst vergangenen Sommer nach Wiesbaden gelockt. Nun folgt Vukotic seinem einstigen Förderer nach Südhessen.

"Ein echter Warrior" für die Lilien

"Wir sind total happy, dass sich Aleksandar trotz großen Interesses aus der zweiten Bundesliga für uns entschieden hat", sagte denn auch Fernie in einer Mitteilung. Der Serbe sei ein Kopfballungeheuer und "ein echter Warrior, der sein Herz auf dem Platz lässt".

In Wiesbaden hatte man mit einem Abgang des 28-Jährigen schon länger gerechnet. "Aleksandar hat sich mit seinen Leistungen in den Fokus anderer Vereine gespielt, daher war uns klar, dass er nicht zu halten sein würde", sagte Fernies Nachfolger Uwe Stöver. "Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute."