Lilien vor letztem Saisonspiel in Fürth

Mit dem Aufstieg am vergangenen Wochenende ist der Druck von Darmstadt 98 abgefallen. Ein großes Ziel haben die Lilien zum Saisonfinale aber noch, bevor am Montag die Party in der Stadt steigt.

Videobeitrag Video Darmstadt 98: Die Pressekonferenz vor dem Spiel in Fürth Video Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht Bild © hessenschau.de Ende des Videobeitrags

Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 will die Spielzeit als Tabellenerster beenden. "Die Zweitliga-Meisterschaft würde die eh schon sensationelle Saison komplett toppen und uns alle mit noch mehr Stolz erfüllen", sagte Coach Torsten Lieberknecht vor dem Saisonfinale am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SpVgg Greuther Fürth. "Schließlich ist unsere Pokalsammlung eher bescheiden. Die Schale wäre schön für unsere kleine Vitrine, wenn wir denn überhaupt eine haben."

Brunst für Schuhen im Tor

Große Teile der Mannschaft hatten den Aufstieg nach dem Sieg gegen Magdeburg am vergangenen Freitag auf Mallorca gefeiert und waren in "einem ordentlichen Zustand" zurückgekehrt. "Keiner der Jungs hatte Probleme beim Training. In der Einheit waren Zweikämpfe dabei, die gezeigt haben, dass die Jungs noch nicht fertig sind mit der Saison", berichtete Lieberknecht. Es sei Feuer drin gewesen.

In Fürth wird Alexander Brunst in Absprache mit Stammtorwart Marcel Schuhen zwischen den Pfosten stehen. "Zusammen mit Steve Kroll hat Alex dafür gesorgt, dass Schuh so eine wahnsinnige Entwicklung nehmen konnte", sagte der Coach. Daher tritt Schuhen gern freiwillig zurück und ermöglicht so Brunst seinen dritten Saisoneinsatz. Fehlen werden dagegen Oscar Vilhelmsson, Frank Ronstadt und Aaron Seydel. Lieberknecht gab außerdem bekannt, dass Verteidiger Patric Pfeiffer die Lilien definitiv verlassen wird. "Leider wird er nicht bei uns die Erstligasaison spielen. Wo er hingeht, weiß ich nicht."

Große Party am Montag live im hr

In Fürth erwartet Lieberknecht große Gegenwehr eines hoch pressenden Gegners. Entsprechend gewappnet sind die Südhessen. "Wir treffen auf Intensität, gegen die wir anspielen müssen. Ich hoffe, dass die Jungs am letzten Spieltag frei Fußball spielen können. Wir wollen die Aufgabe in Fürth meistern", sagte der 49-Jährige. Aktuell hat Darmstadt drei Punkte Vorsprung, kann nur noch vom 1. FC Heidenheim von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Unabhängig davon, ob es mit der Zweitliga-Meisterschaft klappt, werden die Lilien mit ihren Fans am Pfingstmontag auf dem Karolinenplatz eine große Party feiern. Der hr überträgt die Feierlichkeiten ab 16 Uhr live im TV sowie im Stream auf hessenschau.de.