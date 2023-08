Gegen Union Berlin geht's für den SV Darmstadt 98 in der neuen Bundesliga-Saison zum ersten Mal im heimischen Stadion um Punkte. Um davon gleich drei einzufahren, baut Trainer Torsten Lieberknecht auf einen ausgeklügelten Mix.

Zwei Pflichtspiele, zwei Niederlagen. So könnte man die bisherige Saison des SV Darmstadt 98 ganz nüchtern lesen. Pokal-Aus in Homburg, Auftakt-Pleite in Frankfurt. Vor dem ersten Bundesliga-Heimspiel seit mehr als sechs Jahren am Samstag (15.30 Uhr) ist die Laune beim Aufsteiger aus Südhessen aber alles andere als schlecht. Im Gegenteil. Bei den Lilien gibt es eine Formel, die helfen soll, damit die ersten Punkte auf dem Bundesliga-Konto der 98er landen.

"Die Mannschaft ist gewillt, die ersten Punkte zu holen", betonte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag und ging auf die Mixtur ein, die die Lilien gegen das Champions-League-Team zum Sieg führen soll: "Es ist ein Mix drin aus Anspannung, gesteigerter Aggressivität und auch dem nötigen Spaß. Insgesamt ist eine gute Mischung drin."

Lilien bauen auf defensive Grundstruktur

Anspannung, Aggressivität, Spaß: Ein bisschen was von allem können die Lilien sicher gut brauchen. Mit dem Gast aus Berlin wartet eine echte Mammutaufgabe auf die Darmstädter. Das Team von Trainer Urs Fischer hat sich seit dem Bundesliga-Aufstieg vor vier Jahren kontinuierlich weiterentwickelt. Die Belohnung dafür in diesem Jahr: die Königsklasse.

Schon am ersten Spieltag beim 4:1 gegen Mainz haben die Köpenicker gezeigt, dass der Schwung aus der vergangenen Saison mitgenommen wurde. Die Lilien und Trainer Lieberknecht sind dementsprechend gewarnt. "Es ist nicht immer alles zu verhindern bei ihnen", erklärte Lieberknecht. Aber schon bei der knappen 0:1-Niederlage in Frankfurt habe sein Team eine gute defensive Grundstruktur gehabt. Darauf werde es auch am Samstag ankommen, so der Lilien-Coach weiter. "Massivität ist sicher ein gutes Wort für dieses Spiel."

Lieberknecht: "Müssen uns Abschlussglück erarbeiten"

Massivität in der Defensive, aber auch in der Offensive. Bei den Südhessen klemmt der Schuh weiter ganz vorne, das ist nicht zu übersehen. Wobei Lieberknecht, der gegen Berlin wohl auf Emir Karic verzichten muss, da einschränken möchte. "Klar, das Tor fehlt noch", betonte er. Sein Team sei aber, wie in Frankfurt zu sehen war, durchaus in der Lage, gute Torchancen zu kreieren. "Wir müssen uns das Abschlussglück erarbeiten."

Neben Anspannung, Aggressivität und Spaß sollte gegen Union also auch noch Abschlussglück dazu kommen. Und noch ein letzter, nicht unwichtiger Faktor in der Formel: Anfeuerung. "Wenn man zuhause spielt, ist es wichtig, dass die Unterstützung der Fans massiv ist", betonte der Darmstädter Trainer. Kommt dann alles zusammen, könnte diese Formel mindestens für den ersten Punkt in der Saison sorgen. Vielleicht ja sogar für mehr.

So könnten die Lilien spielen:

So könnten die Lilien gegen Union Berlin spielen. Bild © hessenschau.de