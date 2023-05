Hinter dem SV Darmstadt 98 liegt eine turbulente und unfassbar erfolgreiche Saison. Im heimspiel! blickt Manager Carsten Wehlmann zurück und hat einen Knackpunkt ausgemacht. Ausgerechnet ein Spiel, das die Lilien nicht gewinnen konnten.

Der Aufstieg ist perfekt. Der SV Darmstadt 98 spielt in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. Seit dem 12. Spieltag thronten die Lilien auf dem ersten Tabellenplatz, mit dem Sieg gegen den 1. FC Magdeburg machten die Südhessen am Sonntag alles klar. Aber obwohl die Darmstädter gleich 14 Mal mit nur einem Tor Unterschied gewannen, war für Manager Carsten Wehlmann ausgerechnet ein Remis eine ganz wichtige Partie. "In Kaiserslautern hatten wir ein Knackpunkt-Spiel, das der Trainer auch gut analysiert hat", berichtete der gebürtige Hamburger am Montagabend im heimspiel! des hr-fernsehens.

Die Partie auf dem Betzenberg damals am achten Spieltag war ein wilder Ritt mit mehreren Führungswechseln. Erst lagen die Lilien mit 2:0 vorne, dann auf einmal mit 2:3 hinten. Das Endergebnis zum Schluss: 3:3. Das Entscheidende aus Wehlmanns Sicht war einerseits die Reaktion im Spiel, sprich der späte Ausgleich der Darmstädter, andererseits aber auch die Partie, die dann eine Woche später folgte.

Wehlmann: "Das haben sie sehr gut hinbekommen"

"Im Spiel danach gegen Nürnberg haben wir sehr seriös eine 2:0-Führung nach Hause gebracht", blickte der Lilien-Manager zurück. Auf eine völlig wilde Partie folgte eben eine ganz seriöse - mit einem Sieg für die Darmstädter. "Das war so ein Knackpunkt, dass wir auch zu null spielen konnten", so Wehlmann. Und auch ein erstes Indiz dafür, dass die 98er in der Saison so manchen Rückschlag werden verkraften können.

Was ihn ebenfalls beeindruckte: der Umgang des Teams mit dem eine Saison zuvor knapp verpassten Aufstieg. "Man hat es direkt am zweiten oder dritten Trainingstag in der Vorbereitung gemerkt, dass die Jungs wieder Bock haben, was zu erreichen", so Wehlmann. "Und das haben sie sehr gut hinbekommen."

Das Ziel: die Meisterschaft

Wie wahr. Ein Ziel haben die Lilien aber noch: Am Sonntag soll beim Auswärtsspiel in Fürth (15.30 Uhr) auch Platz eins gesichert werden. "Wir haben in Fürth noch etwas vor", betonte Wehlmann, auch wenn das große Ziel Aufstieg schon erreicht ist. "Wir wollen den Platz natürlich verteidigen. Das wäre am Ende auch verdient."

