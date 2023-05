Im dritten Anlauf hat es geklappt! Der SV Darmstadt 98 hat durch einen knappen Heimsieg gegen Magdeburg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht.

Der SV Darmstadt 98 ist zurück in der Bundesliga! Die Lilien besiegten am Freitagabend den 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0). Das Tor ins Glück erzielte Phillip Tietz (36.), nach Abpfiff brach die Aufstiegsparty am Böllenfalltor los.

Die Lilien gingen im Vergleich zur Niederlage in Hannover mit vier Startelf-Änderungen ins Spiel, unter anderem war Klaus Gjasula der neue Mittelmann in der Abwehr-Dreierkette. Und die wurde von den gut mitspielenden Magdeburger durchaus vor Aufgaben gestellt.

Tietz darf nach VAR-Eingriff jubeln

Zunächst wagten sich aber die Lilien nach vorne: Filip Stojilkovic wähnte sich in der 6. Minute frei durch, doch Daniel Heber konnte ihn vor dem Schuss gerade noch stoppen. Richtig wild wurde dann die 13. Minute: Zunächst umdribbelte Tietz FCM-Torwart Tim Boss und das Böllenfalltor hatte den Torschrei schon auf den Lippen, aber Heber kratzte den Ball von der Linie. Im direkten Gegenzug tauchte Mo El-Hankouri frei vor Lilien-Keeper Marcel Schuhen auf, der das Bein rechtzeitig ausfahren und parieren konnte.

Darmstadt überließ den Gästen viel den Ball, war aber insgesamt das gefährlichere Team. Als in der 36. Minute Tietz nach Ping-Pong-Doppelpass mit Tobias Kempe im Strafraum traf, wurde die Freude zunächst vom Abseitspfiff unterbrochen. Dann schaltete sich der VAR ein und der SVD durfte doch über die heiß ersehnte Führung jubeln. Vor der Halbzeit musste das Team von Torsten Lieberknecht aber noch eine heikle Szene überstehen, als Magdeburg einen Konter stark ausspielte, Jason Ceka aber mit seiner Direktabnahme am starken Schuhen scheiterte (45.+4).

Schuhen wird auch in der zweiten Halbzeit zum Helden

Statt die Führung in der zweiten Halbzeit auszubauen, machten es die Lilien aber spannend. Einen direkten Freistoß von Baris Arik konnte Schuhen entschärfen (48.), auf der Gegenseite schoss der glücklose Stojilkovic aus spitzem Winkel drüber (55.). Marvin Mehlem hatte dann die große Chance auf das 2:0, als er nach einem Abwehrfehler der Gäste alleine auf das gegnerische Tor zulief. Weil der Darmstädter den Ball aber unsauber mitnahm, konnte Boss noch retten (56.).

Von Ballbesitz wollten die Lilien weiterhin nichts wissen, strapazierten damit die Nerven der Fans und hatten Glück, dass der FCM nur noch selten gefährlich in Tornähe kam. In der 74. Minute musste Schuhen aber einmal mehr alles riskieren, als er bei einem Angriff der Gäste gleich zwei Mal in höchster Not parieren konnte. Auch die restliche Spielzeit überstanden die kämpfenden Lilien und die nägelkauenden Fans schadlos - und die Aufstiegsparty konnte beginnen!

