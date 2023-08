Der SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Saisonstart den Vertrag mit Cheftrainer Torsten Lieberknecht vorzeitig bis 2027 verlängert. Das gaben die Hessen am Dienstagabend bekannt.

Audiobeitrag Audio Lieberknecht bleibt bis 2027 Audio Die Spieler ließen ihren Trainer Torsten Lieberknecht hochleben. Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Erfolgstrainer Torsten Lieberknecht bleibt den Lilien weiter erhalten. Darmstadt und der 50-Jährige verlängerten den Vertrag vorzeitig um zwei Jahre. Das gaben die Lilien am Dienstag bekannt. "Die vorzeitige Vertragsverlängerung mit Torsten ist ein klares Zeichen für Kontinuität auf der sportlichen Führungsebene", wird Präsident Rüdiger Fritsch auf der Klub-Homepage zitiert. "Zudem ist es ein Ausdruck unseres enormen Respekts für das bereits Geleistete, steht gleichzeitig aber auch für unsere absolute Überzeugung hinsichtlich der gemeinsamen Zukunft mit Torsten."

Lieberknecht selbst empfindet es als "absolutes Privileg, aber auch große Verpflichtung". Der Coach sagte: "Die tägliche Arbeit mit allen Personen im Klub macht mir enorm viel Spaß und ich bin dankbar für das Vertrauen, das mir die Verantwortlichen entgegenbringen." Seit 2021 trainiert er die 98er, in seiner ersten Saison wurden die Darmstädter Vierter, in der zweiten Saison stiegen sie in die Bundesliga auf.

Wehlmann lobt die Arbeit

Der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann hob hervor: "Torsten leistet kontinuierlich hervorragende Arbeit und schafft es, die Mannschaft sowie jeden einzelnen Spieler weiterzuentwickeln." Am Montag hatten die Lilien mit 1:3 beim Test gegen Liverpool verloren, am Dienstag fand die Mannschaftsvorstellung im Sponsorenkreis statt. In diesem Rahmen wurde die Vertragsverlängerung auch verkündet. Am kommenden Montag spielen die Lilien im Pokal beim FC Homburg.