Matej Maglica wird Darmstadt 98 auch nach der aktuellen Saison erhalten bleiben. Darauf haben sich die Lilien mit dem VfB Stuttgart verständigt.

Videobeitrag Video Highlights: FC Bayern München-SV Darmstadt 98 Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Matej Maglica wird auch nach dem kommenden Sommer im Trikot von Darmstadt 98 auflaufen. Der Innenverteidiger, der aktuell vom VfB Stuttgart ausgeliehen ist, wird nach der Saison fest verpflichtet, wie die Lilien am Montag mitteilten. Darauf hätten sich beide Verein verständigt. Sein Vertrag bei den Südhessen läuft dann bis Juni 2027.

Maglica: "Spüre große Wertschätzung"

"Matej hat seine Qualitäten unter Beweis gestellt und gezeigt, dass er sich bei uns noch weiterentwickeln kann", sagte Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter der Lilien. "Wir freuen uns, dass er sich so gut integriert hat und sportlich unsere in ihn gesteckten Erwartungen erfüllt.“

"Seit dem ersten Tag an fühle ich mich bei den Lilien total wohl und spüre die große Wertschätzung der Verantwortlichen", schwärmte Maglica. "Ich bin glücklich, dass sich mein Weg hier in Darmstadt auch über die aktuelle Saison hinaus fortsetzt."

Schon zwei Platzverweise

Der 25-jährige Kroate hat in der aktuellen Saison bislang neun Pflichtspiele für die Darmstädter absolviert. Kurios: In acht Bundesliga-Spielen flog der Innenverteidiger bereits zwei Mal vom Platz, nämlich gegen Borussia Mönchengladbach und am vergangenen Wochenende bei den Bayern. Gegen Gladbach hatte er sich zuvor auch in die Torschützenliste eingetragen.