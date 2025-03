Nach dem souveränen Heimsieg gegen den Karlsruher SC wartet der nächste Brocken auf den SV Darmstadt 98: Die Lilien reisen zum "Erstligisten" 1. FC Köln. Trainer Florian Kohfeldt hat schon richtig Vorfreude darauf.

Unter der Woche dürfte die Laune bestens gewesen sein beim SV Darmstadt 98. Das Wetter zeitweise frühlingshaft, ein souveränes 3:0 gegen den Karlsruher SC im Rücken, kein Wunder, dass SV98-Trainer Florian Kohfeldt richtig Bock auf das kommende Spiel hat. "Wir fahren mit viel Lust nach Köln. Es ist ein Spiel vor einer super Kulisse und es wird ein Abend, an dem du die Magie des Fußballs greifen kannst", so Kohfeldt am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Top-Spiel am Samstagabend (20.30 Uhr) beim Bundesliga-Absteiger aus Köln. "Das wollen wir genießen."

So schnell kann es also gehen, dass Fußball in Darmstadt auch wieder genossen wird. Nachdem die Lilien nur schwer aus der Winterpause kamen, hat sich der Wind mittlerweile ein bisschen gedreht, Siege gegen Schalke und den KSC sowie 60 ordentliche Minuten in Magdeburg zeigten, wozu die Südhessen in der Lage sind. "Die Mannschaft war und ist sehr fokussiert. Wir haben in einer langen Trainingswoche konzentriert weiter an unseren Inhalten gearbeitet und die Woche gut genutzt", so Kohfeldt.

Kohfeldt: "Köln ist eigentlich ein Erstligist"

Voller Fokus wird auch wichtig sein, um beim Aufstiegsaspiranten 1. FC Köln etwas mitzunehmen. "Von allen Rahmenbindungen ist Köln eigentlich ein Erstligist", so Kohfeldt. "Sie haben den wahrscheinlich in Summe besten Kader der Liga und eine Mannschaft voller Erstligaspieler. Neben dem HSV sind sie der Aufstiegsfavorit Nummer 1."

Was freilich nicht bedeutet, dass die Lilien in Köln per se chancenlos sind, zumal dann, wenn sie an die Leistung gegen den KSC anknüpfen. "Auch in Köln wollen wir den Ball haben und offensive Lösungen entwickeln. Dafür brauchen wir Mut und Überzeugung sowie die richtige Risikoabwägung", so Kohfeldt. Der Schlüssel sei die Intensität. "Wenn wir darauf Lust haben – und diese Lust spüre ich – kann es ein toller Abend werden."

Neun Spieler fallen aus

Umso ärgerlicher, dass Kohfeldt noch immer auf zahlreiche Spieler verzichten muss, nicht zur Verfügung stehen ihm Fabian Holland, Matthias Bader, Paul Will, Christoph Zimmermann, Philipp Förster, Kai Klefisch, Oscar Vilhelmsson und Othmane El Idrissi sowie der gesperrte Fabian Nürnberger. Auch deshalb sehnt Kohfeldt die kommende Länderspielpause herbei. "Die letzten Wochen waren für alle Beteiligten ein Kraftakt. Daher kommt die Pause gelegen". Die man dann idealerweise mit drei Punkten mehr auf dem Buckel genießen kann.

So könnten die Lilien in Köln beginnen: