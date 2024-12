Lob für Kohfeldt: Hat taktisch alles drauf

Torwart Marcel Schuhen hat seinen Trainer Florian Kohfeldt nach der Partie in Bremen überschwänglich gelobt. "Flo", also Kohfeldt, habe mit seiner defensiven Herangehensweise, die dem sonstigen Ansatz widersprach, "den richtigen Plan mitgegeben", so der Schlussmann. Und ähnlich wie zu Erfolgszeiten unter Torsten Lieberknecht sei die komplette Mannschaft der Idee gefolgt. "Das hat er sich in den wenigen Monaten verdient", sagte Schuhen. Er meinte das Vertrauen in ihn, den Trainer, der für die zu Saisonbeginn so verunsicherten Darmstädter Fußballer offenbar der nötige Klebstoff ist, um als Einheit zu funktionieren. "Man sieht: Flo hat taktisch alles drauf, emotional auch. Und jetzt ist er stolz auf uns, das ist entscheidend", sagte Schuhen. Hier geht es zum kompletten Bericht: