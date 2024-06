Darmstadt verpflichtet Papela

Der SV Darmstadt 98 hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Wie die Lilien am Mittwoch mitteilten, schließt sich Merveille Papela den Südhessen an. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt vom 1.FSV Mainz 05 zum SVD und ist mit dem Zweitligisten bereits ins Trainingslager in den Schwarzwald gereist. Papelas Vertrag in Mainz ist diesen Sommer ausgelaufen. In der Bundesliga kam er in der vergangenen Saison zu elf Kurzeinsätzen. "Merveille Papela erweitert unsere Optionen im Mittelfeld, denn er zeichnet sich durch eine hohe Dynamik und Ballgewinnquote aus", lobte Sportdirektor Paul Fernie.