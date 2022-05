Die Euphorie beim SV Darmstadt 98 kennt nach dem 6:0-Sieg gegen Aue keine Grenzen. Der Aufstieg in die Bundesliga ist zum Greifen nahe. Nun wollen die Fans das Auswärtsspiel in Düsseldorf zum Heimspiel machen.

Videobeitrag Video Highlights: Darmstadt - Aue Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

Während im Stadion am Böllenfalltor am Samstagabend noch der 6:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue gefeiert wurde, kündete ein großes Transparent der Darmstädter Fans schon von dem nächsten Coup. "Alle in Düsseldorf in den Oberrang" stand dort zu lesen. Hintergrund: Das letzte Darmstädter Auswärtsspiel, das zweitletzte Saisonspiel am Freitag (18.30 Uhr) bei Fortuna Düsseldorf, soll etwas ganz Besonderes werden.

Zum einen sportlich, denn in Düsseldorf könnte der Tabellenzweite aus Darmstadt durch einen Sieg den nächsten großen Schritt in Richtung Bundesliga-Aufstieg machen. Zum anderen soll es auf den Rängen die gebührende Fan-Unterstützung geben. "Aktuell sind schon knapp 4.000 Auswärts-Tickets für unser Spiel in Düsseldorf weg", sagte Lilien-Pressesprecher Jan Bergholz dem hr-sport. Der Vorverkauf geht noch bis zum Donnerstag. Gut möglich, dass am Ende 5.000 Darmstädter Fans ins Rheinland fahren.

Wehlmann begeistert von Fan-Unterstützung

Die Mannschaft und auch die Verantwortlichen sind begeistert von der Unterstützung der Fans. Manager Carsten Wehlmann sagte dem hr-sport: "Die Stimmung am Samstagabend gegen Aue war super und hat auch unter anderem dafür gesorgt, dass die Jungs die Konzentration bis zum Abpfiff hochgehalten und gierig auf weitere Tore waren. Das uns jetzt so viele Fans zum schweren Siel nach Düsseldorf begleiten, ist natürlich schön."

Die große Unterstützung der Fans werde der Mannschaft helfen. Und die Anhängerinnen und Anhänger haben sich für das Spiel noch etwas ausgedacht. Da die Stimmung im dortigen, unteren Stehplatz-Block in Düsseldorf eher mäßig ist, rufen sie alle mitreisenden Fans dazu auf, Karten für den Oberrang zu kaufen.

5.000 Lilien-Fans wollen nach Düsseldorf Bild © picture-alliance/dpa

Ganz oben im Stadion wollen sie ihre Mannschaft gemeinsam zum Sieg schreien: "Um zu zeigen, dass wir und unsere Truppe eins sind, bitten wir an diesem Abend alle mitreisenden 98er, ein Lilien-Trikot zu tragen", hieß es vom Block 1898, einem Zusammenschluss mehrerer Fangruppierungen.

Wehlmann warnt vor der Mannschaft der Stunde

Gewinnt Darmstadt 98 am Freitag in Düsseldorf und am darauffolgenden Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SC Paderborn, wird aus dem Traum Wirklichkeit: Aufstieg in die Bundesliga. Doch vor allem Düsseldorf könnte zum Stolperstein werden.

Unter ihrem neuen Trainer Daniel Thioune hat die Fortuna seit sage und schreibe elf Spielen nicht mehr verloren. In der Rückrunde holte Düsseldorf lediglich vier Punkte weniger als Darmstadt 98. "Düsseldorf ist nach dem Trainerwechsel vermutlich das formstärkste Team der Liga. Alleine der Umstand, dass sie seitdem kein Spiel verloren haben, spricht Bände", sagte Wehlmann.

Sollten die Lilien gewinnen, könnten sie - im Idealfall - den Bundesliga-Aufstieg in Düsseldorf fast perfekt machen. Allerdings müsste dafür Verfolger Werder Bremen zwei Tage später in Aue verlieren. Dann hätten die Darmstädter vor dem letzten Spieltag drei Punkte und mindestens acht Tore Vorsprung auf Werder. Allerdings: Dass die Bremer gegen das abgestiegene Team aus Aue verliert, ist wenig realistisch.

Schwächelnde Konkurrenz könnte Lilien den Aufstieg bescheren

Darmstadt 98 ist einer der Gewinner des vergangenen Wochenendes. Während die Lilien, Schalke 04 und der Hamburger SV jeweils einen Dreier schafften, ließen St. Pauli, Nürnberg und Bremen im Aufstiegskampf Federn. Nürnberg ist aus dem Rennen, St. Pauli möglicherweise auch. Vor deren nächstem Topspiel auf Schalke lassen zehn neue Corona-Fälle die Hoffnungen der Kiez-Kicker Richtung Nullpunkt sinken.

Die besten Chancen hat Tabellenführer Schalke, dann kommen Darmstadt 98 und Werder Bremen, das mit Spielen in Aue und gegen Regensburg ein leichtes Restprogramm hat. Lediglich der HSV kann diesem Trio wohl noch in die Aufstiegs-Suppe spucken. Allerdings wartet auf die Hanseaten nach einem eher einfachen Heimspiel gegen Hannover 96 am letzten Spieltag ein schweres Auswärtsspiel bei Hansa Rostock.

Man kann es also drehen und wenden, wie man will: Darmstadt 98 hat - nach dem 6:0-Sieg gegen Aue - gute Chancen, in diesem Jahr in die Bundesliga aufzusteigen. Die Lilien haben es durch zwei Siege selbst in der Hand. Den ersten soll es am Freitag in Düsseldorf geben. Dann soll im Oberrang des Fortuna-Stadions und auf dem Platz die nächste große Lilien-Party gefeiert werden.