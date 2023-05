Einen Tag nach der großen Aufstiegsfeier präsentiert der SV Darmstadt 98 die ersten Verstärkungen für die kommende Bundesliga-Saison. Fabian Nürnberger kommt vom 1. FC Nürnberg und erhöht die Flexibilität im Mittelfeld. Außerdem schließt sich Andreas Müller den Lilien an.

Nach fünf Jahren bei den Franken könnte Fabian Nürnberger nach Darmstadt wechseln.

Fabian Nürnberger wird Darmstädter. Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, wechselt der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler vom 1. FC Nürnberg zu den Südhessen und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2026. Außerdem kommt mit Andreas Müller ein weiterer Mann für das Mittelfeld aus Magdeburg.

Nürnberger, der insgesamt fünf Jahre für den "Club" aktiv war, war damit der erste Neuzugang für die kommende Bundesliga-Saison. "Wir sind der Überzeugung, dass er eine Verstärkung ist", sagte der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann.

Nürnberger flexibel einsetzbar

Linksfuß Nürnberger, der in dieser Saison meistens auf der linken Außenbahn auflief, ist auch im zentralen Mittelfeld oder als Linksverteidiger einsetzbar und erhöht damit die Möglichkeiten von Trainer Torsten Lieberknecht. "Ich bin davon überzeugt, dass er uns mit seinem Spielerprofil und seiner Flexibilität weiterhelfen kann", so Lieberknecht.

Nürnberger selbst betonte, dass er sich schon jetzt auf den Vorbereitungsstart und seine Premiere in der Bundesliga freue. "In der Mannschaft scheint ein richtig guter Zusammenhalt zu herrschen. Ich bin schon sehr gespannt darauf, meine künftigen Mitspieler kennenzulernen", sagte er. "Ich habe unfassbar Bock auf die neue Saison." Da Nürnbergers Vertrag in Nürnberg ausgelaufen ist, wird keine Ablösesumme fällig.

Darmstadt ist "nächster guter Schritt" für Müller

Nur kurz nach der Verkündung des Nürnberger-Transfers präsentierten die Darmstädter noch einen neuen Mann: Andreas Müller kommt vom 1. FC Magdeburg nach Südhessen. Der 22-Jährige spielt im zentralen Mittelfeld, hat seit Februar wegen einer Syndesmose-Verletzung allerdings keine Partie mehr bestritten. "Bis zu seiner Verletzung konnte er in der abgelaufenen Zweitliga-Saison absolut überzeugen", so Wehlmann über Müller, der bei der TSG Hoffenheim und beim FC-Astoria Walldorf ausgebildet worden war.

"Andreas Müller passt mit seiner Art gut in unsere Spielidee und unseren Kader", sagte Lieberknecht. "In den Gesprächen hat er uns vermittelt, dass Darmstadt ein guter nächster Schritt für seine Weiterentwicklung ist." Bundesliga-Erfahrung hat Müller, der wie Nürnberger einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, bislang noch nicht.

Andreas Müller kommt aus Magdeburg zu den Lilien. Bild © Imago Images