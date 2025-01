Fernie: Haben Souveränität gefunden

Lilien-Sportdirektor Paul Fernie ist mit der Entwicklung der vergangenen Monate zufrieden. "Wir wollen Stabilität finden und das haben wir in einem gewissen Rahmen geschafft. Wir sind ambitioniert, aber wir hatten einen Neuanfang im Sommer und alles braucht eine gewisse Zeit", sagte er am Montag in einer Medienrunde im Trainingslager in El Saler in Spanien. "Wir haben eine Souveränität gefunden, aber wir haben Luft nach oben in allen Facetten", so Fernie, der anschließend noch ein konkretes Ziel formulierte: "Unser Ziel ist, besser zu werden als in der Hinrunde."