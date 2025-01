Förster: So einen Flow noch nie erlebt

Darmstadts Philipp Förster hat in einem Interview mit dem kicker am Montag auf die Hinrunde mit Darmstadt 98 geblickt. "Ich glaube, so einen Flow hatte ich in einer Mannschaft noch nie erlebt. Wenn wir so weitermachen, demütig bleiben, sind wir auf einem sehr guten Weg", so der Mittelfeldmann. Er machte auch keinen Hehl aus seinen persönlichen Ambitionen: "Mein persönlicher Wunsch ist es natürlich, in der Bundesliga zu spielen. Daran wird sich nichts ändern. Dafür werde ich arbeiten", so Förster. Entscheidend für seinen Wechsel ans Böllenfalltor seien die Gespräche mit Trainer Florian Kohfeldt gewesen - und auch ein Austausch mit Ex-Lilie Luca Pfeiffer.