Trotz Verletzung: Kempe fit für Abschiedsspiel

Tobias Kempe wird trotz einer im Training erlittenen Knie-Verletzung am Sonntag (15.30 Uhr) gegen Jahn Regensburg in der Startelf von Darmstadt 98 stehen. Wie die Lilien am Vormittag mitteilten, meldete sich der 35-Jährige fit. Kempe, der die Lilien nach dieser Saison nach zehn gemeinsamen Jahren verlässt, bekommt damit sein verdientes Abschiedsspiel, er wird das Team sogar als Kapitän aufs Feld führen. "Er hat in den letzten zwei Tagen einen unbändigen Willen gezeigt, sich für das heutige Spiel so fit wie möglich zu machen. Tobi will sich von der Blessur nicht den letzten Einsatz mit der Lilie auf der Brust nehmen lassen", sagte Sportdirektor Paul Fernie.