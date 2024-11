Lidberg feiert Nationalmannschafts-Debüt

Lilien-Torjäger Isac Lidberg hat sein Debüt in der schwedischen Nationalmannschaft gefeiert. Lidberg wurde beim 6:0-Sieg der Schweden in der Nations League gegen Aserbeidschan in der 89. Minute für den vierfachen Torschützen Viktor Gyökeres eingewechselt. Die schwedische Nationalmannschaft steigt als Gruppenerster in ihrer Nations-League-Gruppe C durch den Sieg in die Liga B auf.