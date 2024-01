Liga gedenkt Beckenbauer

Der deutsche Fußball wird am kommenden Wochenende des am Sonntag verstorbenen Franz Beckenbauer gedenken. Wie die DFL am Mittwoch bekanntgab, werde es am anstehenden Bundesliga-Spieltag (12. bis 14. Januar) eine Schweigeminute unmittelbar vor Spielbeginn unter Teilnahme der Mannschaften und der Schiedsrichter am Mittelkreis geben. Zudem sollen die Teams einen Trauerflor tragen und im Mittelkreis ein Banner mit einer Abbildung von Franz Beckenbauer liegen. Darüber hinaus werden die Clubs versuchen, so technisch möglich, während der Gedenkminute auf der LED-Bande den Schriftzug - "RUHE IN FRIEDEN, KAISER" - in weißer Schrift auf schwarzem Hintergrund einzublenden. Der SV Darmstadt 98 empfängt am Samstag (18.30 Uhr) Borussia Dortmund.