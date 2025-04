Kohfeldt bekennt sich zu Darmstadt

Cheftrainer Florian Kohfeldt wird aller Voraussicht nach auch in der kommenden Saison beim SV Darmstadt 98 an der Seitenlinie stehen. "Von meiner Seite aus ja, mit Ausrufezeichen", beantwortete der 42-Jährige eine entsprechende Frage des Darmstädter Echos nach dem 1:1 in Münster am Samstag. Er sei nicht als Feuerwehrmann nach Südhessen gekommen, sondern um "etwas zu entwickeln". Das würde er in der nächsten Saison gerne fortführen. Kohfeldt war zuletzt mit Schalke 04 in Verbindung gebracht worden, die sich zum Saisonende von Kees van Wonderen trennen. Einen Nachfolger haben die Knappen noch nicht präsentiert.