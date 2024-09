Polter: Spiel in Darmstadt "etwas Besonderes"

Vor seiner Rückkehr nach Darmstadt mit Eintracht Braunschweig am Samstag (13 Uhr) hat Stürmer Sebastian Polter auf seine Zeit in Südhessen zurückgeblickt. "Wenn es sportlich läuft, ist vieles gut. Das war leider nicht so, aber für mich persönlich war es trotzdem ganz okay", sagte er im Interview mit dem Darmstädter Echo. Polter war in der vergangenen Rückrunde an die Lilien ausgeliehen und absolvierte insgesamt neun Spiele. Die Partie in Darmstadt ist für ihn deshalb "natürlich etwas Besonderes", auch wenn der neue SVD-Trainer den Braunschweigern die Vorbereitung erschwert. "Man kann schauen, wie Florian Kohfeldt zuvor hat spielen lassen, welche Prinzipien er hat. Aber wir haben ganz bewusst den Fokus nur auf uns selbst gelegt."