Profivertrag für El Idrissi

Darmstadt 98 hat Othmane El Idrissi mit einem Profivertrag ausgestattet. Das meldete der Verein am Mittwoch. Der 17-Jährige, der in der zweiten Mannschaft in der Hessenliga spielt, war in der Vorbereitung bereits in Testspielen der Profis zum Einsatz gekommen. "Othmane ist ein unbekümmerter Spieler, der auch in der bisherigen Vorbereitung mit den Profis gezeigt hat, dass Potenzial in ihm steckt", sagte Sportdirektor Paul Fernie. "Wir sind uns sicher, dass er hier genau das Umfeld vorfindet, das es braucht, um die nächsten Schritte gehen zu können."