Lilien schlagen Mainz

Der SV Darmstadt 98 hat sein Testspiel in der Länderspielpause gegen den 1. FSV Mainz 05 am Mittwoch mit 1:0 (0:0) gewonnen. Die Lilien präsentierten sich gegen den Bundesligisten im Mainzer Bruchwegstadion auf Augenhöhe und hatten insbesondere in der zweiten Halbzeit die klareren Chancen, den Siegtreffer erzielte Kai Klefisch in der 70. Minute nach einem schöne Angriff über die linke Seite. Nach dem Rücktritt von Trainer Torsten Lieberknecht stand dessen vormaliger Assisten Ovid Hajou an der Seitenlinie der Hessen.