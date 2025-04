Lidberg und Boetius glänzen bei Lilien-Sieg

Großen Anteil am 1:0-Sieg des SV Darmstadt 98 im Heimspiel gegen Greuther Fürth hatten Isac Lidberg und Jean-Paul Boetius. Erstgenannter erzielte am Samstag in der 78. Minute den spielentscheidenden Treffer für die Südhessen nach einem Traumpass von eben jenem Mitspieler Boetius. "Der Sieg geht in Ordnung", resümierte der Offensivspieler der Lilien im Anschluss am ARD-Mikrofon. Der Blick auf die Tabelle und der weiterhin anstehende Abstiegskampf bereiten Boetius derweil keine Sorgen: "In Mainz habe ich schon kritischere Situationen erlebt, von daher sollten wir uns keinen Stress machen." Für die Darmstädter geht es kommenden Samstag (13 Uhr) zum Tabellennachbarn aus Berlin.