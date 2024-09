Kohfeldt: "Magdeburg ist der Favorit"

Für Lilien-Coach Florian Kohfeldt ist das bisherige Überraschungsteam der Saison, der 1. FC Magdeburg, beim Aufeinandertreffen beider Teams am Samstag (13 Uhr) am Böllenfalltor der Favorit. "Wenn man die Saison sieht, ist das so", erklärte der Darmstädter Trainer. "Wir gehen aber schon mit der Erwartungshaltung rein, dass wir dieses Spiel gewinnen." Der erste Sieg der Saison in der Vorwoche beim FC Schalke 04 habe für Erleichterung und Selbstvertrauen gesorgt. "Der Sieg hat uns eine Brücke in diese Saison gebaut", betonte der Lilien-Coach.