Hiobsbotschaft für den SV Darmstadt 98: Kreativspieler Marvin Mehlem fällt mit einem Wadenbeinbruch vorerst aus.

Schocknachricht für den SV Darmstadt 98: Die Lilien müssen bis Jahresende ohne Spielmacher Marvin Mehlem auskommen. Wie die Lilien am Samstag mitteilten, erlitt der 26-Jährige beim 0:1 (0:0) gegen den 1. FC Köln einen Wadenbeinbruch. Demnach werde Mehlem in diesem Jahr kein Spiel mehr bestreiten.

Mehlem hatte sich nach rund 20 Minuten bei einer Grätsche des Kölner Kapitäns Florian Kainz verletzt. Der Mittelfeldspieler versuchte noch weiterzuspielen, musste aber wenige Aktionen später gegen Tobias Kempe ausgetauscht werden.

"Unglaublich bitter"

"Das ist eine unglaublich bittere Nachricht für uns, denn über Marvins Bedeutung für unser Spiel gibt es keine zwei Meinungen", wird Lilien-Sportdirektor Carsten Wehlmann in einer Mitteilung des Vereins zitiert. "Er hat in dieser Saison bis dato herausragende Partien gezeigt, umso ärgerlicher ist es, dass er aufgrund eines Foulspiels des Gegenspielers nun länger ausfällt. Wir werden auch mit dieser Herausforderung umgehen und Lösungen finden, da habe ich vollstes Vertrauen in Torsten und sein Trainerteam.“

Der Ausfall trifft die Hessen hart. Mehlem stand in dieser Saison bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf, erzielte dabei drei Tore und lieferte zwei Vorlagen.