Lidberg in Nationalmannschaft berufen

Isac Lidbergs gute Leistungen bei den Lilien sind nicht unbemerkt geblieben. Wie der Klub am Mittwoch mitteilte, ist der Angreifer für die schwedische Nationalmannschaft nachnominiert worden. Für den 26-Jährigen ist es die erste Berufung ins A-Team seines Landes. Schweden spielt in der Nations League am Samstag (16. November) gegen die Slowakei und am Dienstag (19. November) gegen Aserbaidschan. Für Darmstadt 98 erzielte Lidberg in der laufenden Saison in zwölf Einsätzen zehn Tore und gab fünf Vorlagen.