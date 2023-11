Das Sportliche ist beim SV Darmstadt 98 in dieser Woche in den Hintergrund gerückt. Mit dem Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 haben die Hessen nun ein echtes Sechs-Punkte-Spiel vor der Brust.

Die wichtige Nachricht zuerst: Simone Lieberknecht, Ehefrau von Lilien-Coach Torsten Lieberknecht, befindet sich nach ihrem Schlaganfall auf dem Weg der Besserung und konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. Das gaben die Hessen am Donnerstag im Rahmen der Pressekonferenz vor derm nächsten Pflichtspiel bekannt. Manchmal wird der Fußball eben sehr, sehr klein und unbedeutend.

Gespielt wird am Samstag (15.30 Uhr) trotzdem, die Lilien empfangen den Tabellenvorletzten aus Mainz. Torsten Lieberknecht wird dann allerdings noch nicht auf der Bank sitzen, sondern bei seiner Familie weilen. Ersetzt wird er durch Co-Trainer Ovid Hajou.

"Ich mache keinen Interims-Alleingang"

Lieberknecht ist indes über alles informiert, mit Hajou bestand seit dem Krankheitsfall jeden Tag Kontakt. "Ich mache keinen Interims-Alleingang. Ich stehe mit Torsten im täglichen Austausch", so Hajou. Er war in dieser Woche per Video zu unseren Analysen und Besprechungen zugeschaltet." Auch die Trainingseinheiten wurden aufgezeichnet und Lieberknecht zur Verfügung gestellt.

Das Spiel gegen die Mainzer kann man dabei getrost als Sechs-Punkte-Spiel bezeichnen. Der FSV ist desolat in die Saison gestartet, setzte zuletzt aber mit neuem Trainer beim 2:0-Sieg gegen Leipzig ein deutliches Ausrufe- und Lebenszeichen.

"Sie werden uns mit viel Intensität begegnen"

Die Lilien hingegen haben ihre letzten drei Spiele verloren, entsprechend trennt beide Mannschaften nur ein Punkt. Mit einem Sieg können die Hessen den FSV ein Stück distanzieren. "Mit dem Sieg vergangene Woche haben sie neues Selbstvertrauen geschöpft", warnt Hajou. "Sie werden uns mit viel Intensität begegnen."

Nicht dabei helfen können die verletzten Offensivspieler Braydon Manu und Fabio Torsiello sowie die allesamt rotgesperrten Fabian Holland, Klaus Gjasula und Matej Maglica. Die Kapitänsbinde von Holland wird aller Voraussicht nach Tobi Kempe übernehmen.