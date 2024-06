Die Lilien haben einen neuen "Mentalitätsspieler" in den eigenen Reihen. Kai Klefisch kommt vom SC Paderborn und soll bei den Südhessen auch für Lautstärke auf dem Feld sorgen.

Der nächste Neuzugang für den SV Darmstadt 98 und die kommende Zweitliga-Saison ist fix: Kai Klefisch wechselt vom SC Paderborn zu den Südhessen. Das gaben die Lilien am Mittwoch bekannt.

Klefisch ist defensiver Mittelfeldspieler und sei ein "Mentalitätsspieler mit ausgeprägten Siegeswillen", wie ihn Torsten Lieberknecht, sein neuer Trainer, bezeichnete. "Er ist ein zweikampf- und lautstarker Profi, der zudem ein Spiel gut ordnen und lesen kann", so Lieberknecht weiter.

"Ich bin sehr glücklich darüber, ab sofort eine Lilie zu sein"

Über Vertragsmodalitäten schwiegen die Südhessen. Klar ist aber, dass Klefisch schon zeitnah in die Saisonvorbereitung der Darmstädter einsteigen wird.

"Ich bin sehr glücklich darüber, ab sofort eine Lilie zu sein. Vor allem die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut", so der 24-Jährige. "Die Gegebenheiten hier am Böllenfalltor bieten mir die optimalen Bedingungen, um mich weiterzuentwickeln."

Aus Nordrhein-Westfalen nach Hessen

Klefisch wurde in der Jugend von Bayer Leverkusen ausgebildet, spielte zwischen 2014 und 2018 in verschiedenen Nachwuchsteams von Viktoria Köln. 2022 wechselte er zum SC Paderborn und bestritt für den SCP 44 Zweitliga-Spiele und vier Partien im DFB-Pokal.

Die Profis von Darmstadt 98 haben am Samstag, laut Sommerfahrplan, Trainingsauftakt am Böllenfalltor. Neben Paul Will werden die Lilien dabei nun mit Klefisch einen weiteren neuen Mann fürs defensive Mittelfeld auf dem Platz begrüßen dürfen.