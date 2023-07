Nach dem Aufstieg ist vor der Vorbereitung: Der SV Darmstadt 98 startet Anfang Juli in die Mission Bundesliga und setzt bei der Wahl des Trainingslagers auf Altbewährtes. Das Testspiel-Highlight steigt gegen einen Ex-Club von Christoph Zimmermann.

Aktuell suhlen sich die Profis von Darmstadt 98 noch an den Stränden dieser Welt, in knapp drei Wochen ist es jedoch vorbei mit der Entspannung: Aufstiegs-Trainer Torsten Lieberknecht bittet sein Team schon am 5. Juli zurück auf den Trainingsplatz und hat sich für die Vorbereitung auf die Bundesliga einiges einfallen lassen.

Testspiel-Highlight gegen Norwich

Die Besonderheiten: In Herxheim, wo sich die Lilien in ihrem Sommer-Trainingslager den Feinschliff holen, feilten sie schon in den vergangenen beiden Jahren an ihrer Frühform. Stichwort: gutes Omen. Beim Testspiel gegen Norwich City kommt es für Christoph Zimmermann zum Wiedersehen mit seinen Ex-Kollegen. Zudem steht als Highlight die Generalprobe gegen Liverpool an.

Weitere Informationen Lilien-Doku in der ARD-Mediathek Die Doku "Gude, Bundesliga! Der emotionale Aufstieg von Darmstadt 98" ist in der ARD-Mediathek zu sehen. Ende der weiteren Informationen

Was bis zum Auftakt der neuen Saison sonst alles geplant ist, hat der hr-sport hier übersichtlich aufgelistet.

Der Sommerfahrplan von Darmstadt 98 im Überblick: