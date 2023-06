Der SV Wehen Wiesbaden muss in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Titelverteidiger RB Leipzig ran. Das ergab die Auslosung am Sonntag. Wesentlich machbarere Aufgaben erwischten Eintracht Frankfurt, Darmstadt 98 und auch der FSV Frankfurt.

Eintracht Frankfurt muss in der ersten Runde des DFB-Pokals zu Regionalligist Lok Leipzig. Das ergab die Auslosung am Sonntag im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Das Spiel birgt ein gewisses Konfliktpotential, immerhin pflegen die Eintracht-Fans eine enge Freundschaft mit Stadtrivale BSG Chemie Leipzig.

Bei der Frankfurter Stabhochspringerin und Losfee Sarah Vogel hatte die Eintracht eigentlich ein Frankfurt-Derby bestellt. Damit konnte die Hessin aber nicht dienen. Die Bornheimer bekommen es stattdessen mit Zweitligist Hansa Rostock zu tun.

Lilien sind Favorit

Der SV Darmstadt 98 hatte am Sonntag schnell Klarheit, wohin es in der ersten Pokalrunde geht. Die Südhessen müssen zum FC 08 Homburg aus der Regionalliga Südwest. Das Spiel war die erste Partie, die Losfee Vogel gezogen hatte.

"Wir treffen auf eine starke Regionalliga-Mannschaft, die die abschließende Saison als Tabellenvierter beendet hat. Dennoch wollen wir natürlich unserem Anspruch gerecht werden und uns für die nächste Pokalrunde qualifizieren", machte Lilien-Manager Carsten Wehlmann klar.

SVWW erst im September gegen den Titelverteidiger

Das wohl schwerste Los aus hessischer Sicht erwischte der SV Wehen Wiesbaden. Der Zweitliga-Aufsteiger muss wie die Eintracht aus Frankfurt gegen einen Klub aus Leipzig ran – allerdings gegen Titelverteidiger RB Leipzig.

Die Spiele werden von 11. bis 14. August sowie am 26. und 27. September ausgetragen. Die exakte Spielansatzung erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. Der SVWW kann sich jetzt schon auf eine Partie Ende September einstellen, weil Leipzig im August Supercup spielt.