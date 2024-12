Klefisch freut sich auf "geiles Spiel"

Bei Kai Klefisch von Darmstadt 98 steigt die Vorfreude auf die Partie am kommenden Wochenende. "Münster wird ein schwieriges, aber auch ein geiles Spiel", sagte er laut Lilienblog in einer Presserunde am Mittwoch. "Samstagabend um 20.30 Uhr ein Heimspiel am Bölle - da macht es doch am meisten Spaß." Spaß macht ihm auch der aktuelle Lauf der Lilien: "Das ist schon Wahnsinn", so Klefisch. "Wir haben uns sehr gut aufeinander abgestimmt, sind im Moment in einem guten Fluss und erarbeiten uns die Siege."