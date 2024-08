Toppmöller hofft auf Ebimbe-Verbleib

Eintracht-Trainer Dino Topmöller würde es begrüßen, wenn Junior Dina Ebimbe auch in Zukunft für die Frankfurter am Ball ist. "Wir sind froh, dass er da ist, und ich hoffe, dass er bleibt", so der 43-Jährige über den Franzosen, der in diesem Sommer mit der SSC Neapel in Verbindung gebracht wurde. Ein möglicher Transfer habe zuletzt vielleicht auch Einfluss auf die Leistung Ebimbes gehabt, ließ Toppmöller durchblicken. "Es ist nicht immer so einfach für einen Spieler, wenn du viele Dinge im Kopf hast", weiß der Trainer, der Ebimbe aber zusicherte: "Er hat meine hundertprozentige Unterstützung." Zu einem möglichen Wechsel von Mo Dahoud zur Eintracht wollte sich Toppmöller nicht äußern.