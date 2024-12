Strenge Regeln für Eintracht-Fans

Vor der Europa-League-Partie in Lyon rät die Eintracht den Fans ohne Tickets dringend davon ab, in die französische Stadt zu reisen. Anhänger, die eine Eintrittskarte haben, müssen diese an einem Treffpunkt am Stadtrand abholen. Von dort werden sie dann gemeinsam ins Stadion kutschiert. Eine individuelle Anreise ist nicht möglich. Um die Europa-Reise noch unangenehmer zu machen, ist es zudem verboten, sich am Spieltag in der Nähe des Stadions (sprich in den Stadtteilen Décines und Meyzieu) erkennbar als Eintracht-Anhänger aufzuhalten. Die Hintergründe zu den Einschränkungen hier im Text: