Die Frankfurter Fußballerinnen treten am Sonntag bei Turbine Potsdam an. Ein Duell, das einst über die Meisterschaft entschied. Mittlerweile wäre alles andere als ein Sieg für die Hessinnen eine herbe Enttäuschung.

Raus in der Champions League, Remis in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen: Der Saisonstart der Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt verlief zumindest ruckelig. Am Sonntag (14 Uhr) ist das Team von Trainer Niko Arnautis nun bei Turbine Potsdam gefordert. Die Hessinnen sind klare Favoritinnen gegen den Aufsteiger, der bisher beide Ligapartien verlor. "Wir freuen uns auf ein traditionsreiches Duell, das zu FFC-Zeiten als der Klassiker des deutschen Frauenfußballs galt", sagte Arnautis im Vorfeld: "Wir haben es in den Vorjahren bei der Turbine gut gelöst, daran wollen wir anknüpfen."

Fehlen werden auf Frankfurter Seite die Langzeitverletzten Tanja Pawollek, Ilayda Acikgöz und Dilara Acikgöz sowie Jella Veit und Sophie Nachtigall, die nach der U20-WM erst in der kommenden Woche ins Training einsteigen. Pia Wolter, zuletzt angeschlagen, ist dagegen einsatzbereit.