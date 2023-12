Die Eintracht Frankfurt Frauen setzen kurz vor dem Jahreswechsel ein Ausrufezeichen. Topscorerin Lara Prasnikar verlängert vorzeitig um drei weitere Jahre.

Videobeitrag Video Eintracht Frankfurt: Der Europapokal-Club Video Bild © hr/Imago Images Ende des Videobeitrags

Paukenschlag bei den Eintracht Frankfurt Frauen. Angreiferin Lara Prasnikar hat ihren bis 2025 laufenden Vertrag am Donnerstagnachmittag langfristig um drei weitere Jahre bis 2028 verlängert.

Prasnikar bindet sich bis 2028 an die Eintracht

Prasnikar war in den vergangenen beiden Spielzeiten Top-Scorerin in der Frauenfußball-Bundesliga. Seit die slowenische Nationalstürmerin im Jahr 2020 von Turbine Potsdam zu Eintracht Frankfurt wechselte, hat die 25-Jährige in 91 Pflichtspielen 41 Tore erzielt und 36 Treffer vorbereitet.

Im Kalenderjahr 2023 lieferte sie nicht nur die meisten Vorlagen (14) unter allen Bundesliga-Spielerinnen, sondern schoss auch ligaweit die meisten Tore (12, genauso viele wie Nicole Anyomi und Wolfsburgerin Alexandra Popp) und gab die meisten Schussvorlagen (54).

Eintracht-Stürmerin hat große Träume

Die Angreiferin sagte: "Ich schätze sehr, was der Verein für mich in den vergangenen Jahren getan hat und wie ich mich hier menschlich sowie sportlich entwickelt habe. Seit ich mich hier in Frankfurt richtig eingefunden habe, spiele ich sehr konstant, das ist eines der wichtigsten Dinge im Fußball." Ihr großer Traum sei der Gewinn von Titeln: "Hier in Frankfurt sehe ich in den kommenden viereinhalb Jahren das Potenzial dafür.“

Die Technische Direktorin Katharina Kiel erklärt: „Wir sind sehr froh, Lara bis 2028 bei uns zu haben. Wir haben große Ziele, dafür brauchen wir außergewöhnliche Spielerinnen wie Lara, die mit ihren Qualitäten nicht nur selbst Tore erzielt, sondern auch ihre Mitspielerinnen immer wieder in Szene setzt." Der Sportliche Leiter und Cheftrainer Niko Arnautis ergänzte: „Mit dieser Vertragsverlängerung setzt Lara ein Zeichen, dass sie sich bei der Eintracht sehr wohlfühlt und ihren Weg hier sieht."