Die Eintracht Frankfurt Frauen haben einen furiosen Heimsieg eingefahren. Spielerin des Tages war Torjägerin Laura Freigang.

Veröffentlicht am 09.11.24 um 15:52 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben einen deutlichen Sieg eingefahren. Gegen den 1. FC Köln hieß es am Samstag 8:0 (3:0).

Freigang stellt Weichen früh auf Sieg

Nach einer Druckphase zu Beginn brachte Laura Freigang die Eintracht in der 21. Minute in Führung, als sie eine Flanke von Barbara Dunst über die Linie drückte. Neun Minuten später war die Torjägerin erneut zur Stelle und vollendete nach einem Traumpass von Lisanne Gräwe zum 2:0.

Doch damit nicht genug: Geraldine Reuteler legte nach Vorlage von Nicole Anyomi noch vor der Pause das 3:0 nach (40.). Pia-Sophie Wolter sorgte nach kurzer Verschnaufpause zu Beginn der zweiten Halbzeit für das 4:0, als sie einen Abpraller nach Anyomi-Schuss verwertete (64.).

Nur noch Wolfsburg vor der Eintracht

Das Team von Niko Arnautis ließ auch in der Folge nicht nach. Freigang machte auf Vorlage von Lara Prasnikar ihren Dreierpack perfekt (66.), ehe sich auch Sara Doorsoun per Foulelfmeter in die Liste der Torschützinnen eintragen durfte (69.). Elisa Senß war mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 7:0 erfolgreich (75.), den Schlusspunkt setzte Reuteler (90.).

Weil Bayern München bereits am Freitag nur unentschieden gespielt hatte, klettern die Eintracht Frankfurt Frauen in der Bundesliga-Tabelle auf Platz zwei. Erster ist Wolfsburg mit zwei Punkten Vorsprung auf die Hessinnen.