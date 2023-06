Die im Mai bei den Eintracht Frankfurt Frauen verabschiedete Laura Feiersinger hat einen neuen Klub gefunden. Die Österreicherin wechselt zur AS Rom.

Laura Feiersinger hat die Eintracht Frankfurt Frauen nach fünf Jahren verlassen und sich dem AS Rom angeschlossen. Dies gaben die Italienerinnen am Mittwoch bekannt. Die bereits beim letzten Ligaspiel gegen Meppen in Frankfurt verabschiedete Österreicherin unterschreibt in Rom bis 2025. "Ich freue mich, dass ich bei diesem großen Klub spielen darf. Es erfüllt mich mit Stolz und ist ein Privileg, dass ich den Verein ab sofort begleiten darf."