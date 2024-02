Die Eintracht Frankfurt Frauen pendeln nach dem letzten Champions-League-Spiel zwischen Stolz und Trauer. Eines ist klar: Es soll schon bald wieder in die Königsklasse gehen.

Audiobeitrag Audio Eintracht beendet Champions League mit Torfestival Audio Nicole Anyomi von Eintracht Frankfurt im Spiel gegen Rosengård Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Zum Abschluss gab es einen Kantersieg: Die Eintracht Frankfurt Frauen waren nach dem 5:0-Sieg gegen Rosengard am Mittwoch stolz auf ihre Leistung in der Champions League. "Mit dem 5:0 haben wir den Fans noch mal etwas zurückgegeben", sagte Ilayda Acikgöz, die in der 18. Minute den Torreigen eröffnet hatte.

Für Doorsoun ist Champions League "das Allercoolste"

Gegen schwache Schwedinnen hatten die Frankfurterinnen keine Mühe und konnten noch mal befreit aufspielen - das Aus in der Königsklasse stand bereits vor der Partie für beide Teams fest. "Ein bisschen traurig bin ich, dass für uns die Reise nicht weitergeht. Aber wir können erhobenen Hauptes gehen", sagte Sara Doorsoun, die die Mannschaft als Kapitänin auf das Feld geführt hatte. "Es ist einfach das Allercoolste, sich mit den Besten Europas messen zu dürfen."

"Man hat der Mannschaft angemerkt, dass sie das unbedingt mit einem Sieg beenden wollte", so Trainer Niko Arnautis, der ebenfalls von der ersten Champions-League-Saison mit der Eintracht schwärmte. "Es war eine besondere Reise. Wir haben gemerkt, dass wir auch auf hohem Niveau mithalten können und haben überwiegend tolle Leistungen gebracht."

"Haben gezeigt, dass wir mithalten können"

In den entscheidenden Momenten fehlte jedoch das letzte Durchsetzungsvermögen, besonders die beiden Spiele gegen Benfica Lissabon (0:1 und 1:1) schmerzten. Die Portugiesinnen qualifizierten sich als Gruppenzweite für das Viertelfinale, die Frankfurterinnen schauten als Dritte in die Röhre.

"Wir wollen wiederkommen. Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können", sagte Arnautis. Der Plan ist also klar: Sich über die Top drei der Bundesliga erneut für die Königsklasse zu qualifizieren. Denn, wie Doorsoun es ausdrückt: "Champions League ist was Besonderes."