Eintracht Frankfurt Frauen wollen gegen Essen zurück in die Spur

Die Eintracht Frankfurt Frauen kehren aus der Länderspielpause zurück.

Veröffentlicht am 06.03.25 um 13:15 Uhr

Am Freitagabend (18.30 Uhr) trifft das Team auf die SGS Essen. Die Frankfurterinnen haben zuletzt eine bittere 1:6-Niederlage in Wolfsburg kassiert und damit die Tabellenführung an den FC Bayern München verloren. Unter den Top drei haben sie trotzdem noch immer die beste Tordifferenz.

Die zuletzt angeschlagenen Sophie Nachtigall, Geraldine Reuteler und Sophia Kleinherne sind wieder Kandidatinnen für den Kader. Die Einsätze von Sara Doorsoun sowie Anna Aehling sind derweil noch fraglich.