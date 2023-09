Nach acht Jahren verlässt Abwehrspielerin Janina Hechler Frankfurt. Das gab die Eintracht am Sonntag bekannt.

Die 24-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem 1. FC Köln an. Seit 2015 trug Hechler der Trikot der Frankfurter und kam in der Zeit auf 117 Pflichtspiele.

"Janina war, auch wenn sie in der vergangenen Saison ihren Stammplatz verloren hat, über all die Jahre immer eine absolute Teamplayerin, die alles für den Verein und die Mannschaft gegeben hat", so Niko Arnautis. Weiter erklärte der Frankfurter Cheftrainer den Wechsel: "Als nun kurzfristig das Angebot kam und sie den Wunsch geäußert hat, woanders wieder mehr Spielzeit sammeln zu können, wollten wir ihr keine Steine in den Weg legen, auch wenn uns gerade aufgrund ihrer Historie hier der Abschied schwer fällt."