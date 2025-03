Die Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt erhöhen mit ihrem Sieg in Bremen zumindest ein wenig den Druck auf den FC Bayern. Dabei profitieren sie von einem frühen Platzverweis.

Der morgendliche Spaziergang durch die Bremer Innenstadt sollte tatsächlich den erhofften Effekt bringen. Nachdem die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt am frühen Samstag kurz bei den Stadtmusikanten Halt machten und sich am Wahrzeichen der Stadt eine Portion Glück abholten, folgte am Mittag ein verdienter 4:1 (2:1)-Erfolg beim SV Werder.

Die Eintracht festigte damit den zweiten Platz, liegt aktuell in der Tabelle mit einem Spiel mehr nur noch drei Zähler hinter dem FC Bayern. Die Münchnerinnen aber treffen erst am Sonntag in der Toppartie des Spieltags auf den Ligavierten Bayer Leverkusen.

Früher Platzverweis erleichtert die Aufgabe

Das Spiel in Bremen, das auch zur Wiedergutmachung der unnötigen 2:3-Niederlage zuletzt in Freiburg diente, fügte sich schnell zugunsten der Eintracht. Nach nur acht Minuten sah die Bremerin Reena Wichmann die Rote Karte, als sie gegen Lara Prasnikar eine Notbremse beging. In Überzahl waren die Hessinnen deutlich feldüberlegen, agierten anfangs jedoch zu umständlich. Mehr als Halbchancen erspielten sie sich lange Zeit nicht. Und so kam es, wie es oft kommt: Bremen ging in Führung. Eine immer länger werdende Freistoßflanke beförderte Kaylie Ronan recht unbedrängt mit dem Kopf über die Linie (39.).

Der Rückstand jedoch diente den Frankfurterinnen als Wachrüttler. Noch vor der Pause drehte das Team von Trainer Niko Arnautis die Partie. Erst schoss Lisanne Gräwe mit ihrem ersten Saisontor nach schöner Kombination zum Ausgleich ein (44.), dann köpfte Carlotta Wamser die Führung (45.+1).

Topspiel im Waldstadion gegen FC Bayern wartet

Nach dem Seitentausch nahm die Überlegenheit der Eintracht nochmals zu, spätestens nach dem 3:1 der eingewechselte Nicole Anyomi war die Begegnung auch endgültig entschieden (62.). In der Nachspielzeit traf Remina Chiba zum 4:1-Endstand (90.+5).

Nach der nun anstehenden Länderspiel-Phase erwartet die Eintracht am Samstag, 12. April, im nächsten Ligaspiel den Ligaprimus FC Bayern - noch dazu im Waldstadion. Für das Topspiel sind bereits mehr als 20.000 Tickets verkauft worden.