Hannah Johann hat ihren Vertrag bei Eintracht Frankfurt vorzeitig verlängert.

Die Torhüterin unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer 2025, wie der hessische Bundesligist am Mittwoch mitteilte. Johann war im Juli 2021 zur Eintracht gewechselt und kommt in der Regel in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.