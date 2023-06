Die Abwehrspielerin wechselt zur neuen Saison zum 1. FC Nürnberg.

Madeleine Steck verlässt Eintracht Frankfurt und wechselt zur neuen Saison zu Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg. Dies teilten beide Vereine am Mittwoch mit. Die 21-Jährige war seit 2018 bei den Hessinnen aktiv und lief in insgesamt 78 Pflichtspielen auf. Für den Wechsel zum fränkischen Traditionsclub entschied sich die U-Nationalspielerin auch aus Perspektivgründen. "Der Club ist ein sehr ambitionierter Verein, was er gerade mit dem Aufstieg bestätigt hat", sagte Steck zu ihrem neuen Arbeitgeber.