Die deutsche Fußballerinnen sind im Olympia-Halbfinale an den USA gescheitert - in der Verlängerung vergibt Eintracht-Stürmerin Laura Freigang die Ausgleichschancen. Nun geht es um Bronze.

Veröffentlicht am 06.08.24 um 20:35 Uhr

Die deutschen Fußballerinnen spielen bei den Olympischen Spielen um die Bronzemedaille. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch verlor in Lyon das Halbfinale gegen die USA mit 0:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung - auch vier Spielerinnen von Eintracht Frankfurt standen auf dem Platz.

Stürmerin Nicole Anyomi war für die erkrankte Kapitänin Alexandra Popp von der Tribüne direkt in die Startelf gerutscht, in der auch Mittelfeldspielerin Elisa Senß stand. Laura Freigang und Sara Doorsoun wurden im Spielverlauf eingewechselt, wobei Freigang kurz vor Schluss die Ausgleichschance vergab. Den entscheidenden Treffer für den Rekord-Weltmeister erzielte Sophia Smith in der 95. Minute.