Die Eintracht Frankfurt Frauen haben einen lange souveränen Auswärtssieg gefeiert. Auswärts in Leverkusen dominierten sie die Partie über weite Strecken, zum Ende wurde es dann aber noch mal eng.

Die Eintracht Frankfurt Frauen haben den nächsten Schritt in Richtung Champions-League-Qualifikation gemeistert. Bei Bayer Leverkusen siegten sie am Samstagmittag in der Frauen-Bundesliga mit 3:2 (1:0). Die Führung schoss Nicole Anyomi nach Vorarbeit von Lara Prasnikar in der 28. Minute, Tanja Pawollek zeichnete für das 2:0 verantwortlich (50.), Prasnikar für das dritte Tor (73.).

In einer umkämpften Partie hatten die Hessinnen mehr Spielanteile und Chancen. So vergab Laura Freigang vor dem Seitenwechsel die Erhöhung (45.+1.). Das übernahm dann aber Kapitänin Pawollek kurz nach der Pause.

Nun wartet Wolfsburg

Freigang scheiterte mit einem weiteren Versuch, bevor Prasnikar zum 3:0 traf. Doch es wurde noch einmal spannend: Leverkusen kam in der Schlussphase durch einen Elfmeter von Verena Wieder (84.) und ein Tor von Milena Nikolic (88.) zum Anschluss. Die Gastgeberinnen warfen alles nach vorne, doch es blieb beim 2:3. Die Eintracht festigte damit Rang drei. Am kommenden Wochenende steht sonntags das Heimspiel gegen Königsklassen-Finalist Wolfsburg an (13 Uhr).