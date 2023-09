Die Eintracht Frankfurt Frauen haben sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim Viertligisten Hegauer FV souverän durchgesetzt. Die Hessinnen veredelten am Bodensee ihren guten Saisonstart.

Audiobeitrag Audio Eintracht Frankfurt Frauen ziehen ins Pokal-Achtelfinale ein Audio Trainer Niko Arnautis Bild © Imago Images Ende des Audiobeitrags

Nach dem großen Erfolg gegen Juventus Turin und dem damit verbundenen Einzug in die Play-offs der Womens Champions League, ging es für die Eintracht Frankfurt Frauen am Mittwochabend in der zweiten Runde des DFB-Pokals weiter.

Eintracht Frankfurt Frauen gewinnen souverän

Die Hessinnen hielten bei Viertligist Hegauer FV mit 8:0 (1:0) die Oberhand. Jella Veit (23.), Shekiera Martinez (47.), Sophie Nachtigall (49.), erneut Martinez (61.), Ilayda Acikgöz (65.), die eingewechselte Lara Prasnikar, per Elfmeter, und Geraldine Reuteler (90.) trafen, zudem erzielten die Gastgeberinnen zwischenzeitlich ein Eigentor (88.).

Trainer Niko Arnautis darf sich nach dem dritten Sieg im dritten Pflichtspiel mit seiner Mannschaft über einen gelungenen Start in die Saison freuen. Sein auf - im Gegensatz zur Partie gegen den italienischen Spitzenklub - neun Positionen verändertes Team gab sich am Bodensee keine Blöße.

Nächste Pokalrunde wird am kommenden Montag ausgelost

Weiter geht es im Pokal-Achtelfinale am 25. oder 26. November. Die Auslosung für die Runde der letzten 16 Teams findet am Montag, den 18. September um 21 Uhr statt.